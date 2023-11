Nome a sorpresa al Grande Fratello | la nuova concorrente è nota al pubblico E anche a qualcuno in Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023), attesa massima per lapuntata in onda lunedì 20 novembre 2023. Di certo non mranno le sorprese, ma nemmeno i faccia a faccia o le “interrogazioni” di Alfonso Signorini. C’è da scommettere infatti che il conduttore chiamerà Mirko Brunetti e Perla Vatiero per sapere come stanno andando questi primi giorni di convivenza forzata. Ancora, non mranno i chiarimenti tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: lui si è infatti convinto che l’attrice stia usando Vittorio comepedina delle sue macchinazioni dentro la. E che dire di Paolo e Letizia, che dopo essersi presi una pausa sembrano di nuovo vicini? Questione televoto (e conseguenti nomination): stando a un sondaggio lanciato dal sito di Novella 2000 a confermarsi il meno votato ...