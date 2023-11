No al minuto di silenzio Le parole durissime della sorella di Giulia

(Di lunedì 20 novembre 2023) "Undipernon è necessario, bisogna prendere questa storia come esempio perché non riaccada in futuro. Dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e del presente". Lo dice ai cronisti fuori dalla casa a Vigonovo Elena Cecchettin, ladi, la ragazza di 22 anni trovata morta sabato in provincia di Pordenone. Per l'omicidio è stato arrestato in Germania l'ex fidanzato di, Filippo Turetta.

L’iniziativa di Valditara : “Un minuto di silenzio per Giulia in tutte le scuole”

Elena Cecchettin in tv: "Giulia aveva paura, Filippo l'aveva già aggredita giorni prima. Se davvero l'amava, perché ha voluto possederla"

Valditara, martedì minuto di silenzio nelle scuole. Bernini, Giulia avrà la sua laurea in ingegneria

“Filippo figlio sano della società patriarcale”. Così la sorella di Giulia fa il suo appello in tv

Dopo i tanti messaggi social, Elena Cecchettin parla in tv e lancia il suo guanto d'accusa: "Il femminicidio è un omicidio di Stato perché lo Stato non ci tutela e non ci protegge" ...