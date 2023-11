Nikolais | una storia che passa anche da Napoli | al teatro Bellini omaggio al coreografo scomparso 30 anni fa

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) di Massimiliano Crauscrocevia della danza in questo autunno, con spettacoli nei maggiori teatri cittadini ed iniziative culturali in ogni via e piazza. Come mai la città è in fervida attenzione alle cose tersicoree, come in vista di questo prossimo evento in bella mostra dal 24 novembre al 3 dicembre al. Si tratta di un “ad Alwin– unacheda” a cura di Artgarage, sostenuto dal Ministero della Cultura – Progetti speciali – ambito danza. Unche è celebrazione di un grandetrent’fa attraverso un convegno, una mostra fotografica e masterclass in suo onore e destinato agli ...