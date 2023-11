Nicole Del Curto | mobilitazione per la giovane coinvolta in un grave incidente

(Di lunedì 20 novembre 2023)Del, raccolta fondi per lain unin India. Segue la situazione anche il Ministero degli EsteriDel, una ragazza di 22 anni originaria di Chiavenna (Sondrio), nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimastain una Bali, in Indonesia. Le notizie sono ancora frammentarie, ma sembra che lasia stata investita da un’auto pirata mentre era a bordo del suo scooter. Lanon sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono considerate gravi, avendo riportato fratture multiple al viso e agli arti. Lanecessita di un intervento chirurgico, presso la struttura privata ...

Grande Fratello - Letizia risponde alle accuse della ex Nicole : «Schiaffi e tradimenti? Non confermo né smentisco»

Tour music fest: i pugliesi sono 28 San Marino

Seguiranno le loro orme i 28 artisti pugliesi di questa edizioneTour Music Fest: Sixteen, Giorgio Biscozzi, Marie, David Pao, Hederae, Ross, Nausica, Zepe e Gry da Bari , Antonio Bucci e ...

Nicole Del Curto: il lavoro in Valchiavenna, poi la vacanza e il dramma a Bali. Per aiutarla raccolti già 100mila euro IL GIORNO

Incidente stradale a Bali, grave una giovane di Chiavenna SondrioToday

Nicole Del Curto, 22enne italiana in vacanza a Bali travolta da una moto: per operarla ci vogliono 100mila euro

Incidente choc a Bali, in Indonesia. Travolta da un'auto mentre percorreva una strada in sella a una moto, la 22enne Nicole Del Curto, di Chiavenna, è ora ricoverata in ...

Nicole Del Curto, ferita in un incidente in Indonesia. Le parole del sindaco, Luca Della Bitta

Partita la raccolta fondi per assistere in queste ore la 22ene valchiavennasca rimasta coinvolta in un incidente motociclistico in Indonesia. Qui di seguito ...