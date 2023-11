(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Con oltre 35mila firme, raccolte dal 6 novembre scorso, la‘Lasciate Miele con la sua mamma e il suo papà’ su Change.org sta arrivando al prossimo traguardo delle 50mila. “Siamo la mamma e il papà di un bimbo accolto tra le nostre braccia 3fa grazie all’adozione nazionale, proprio nella giornata internazionale dei diritti dei bambini. Per questioni di privacy lo chiameremo qui con il soprannome che gli abbiamo sempre dato, cioè Miele” scrivono inella loro toccante. “Miele aveva solo 16 giorni di vita quando lo abbiamo preso in braccio la prima volta, una tutina calda e un ciuccio molto grande; noi gli occhi pieni di stupore e il cuore che scoppiava di felicità. Sembrava l’inizio di una meravigliosa storia d’amore, ma presto si è tramutato ...

Ragusa - neonato abbandonato alla nascita : dopo tre anni dovrà tornare dai genitori naturali. Petizione per il no

Sardegna : niente carcere per la mamma che ha abbandonato il suo neonato per strada

Neonato abbandonato dovrà tornare a madre naturale. Petizione dei genitori affidatari: "Dopo 3 anni un incubo"

"Subito dopo il parto" nel ragusano la madre, scrivono nella petizione su Change.org, "l'ha messo in una busta per la spesa e consegnato al padre biologico" che "l'haper due lunghe ore ...

Neonato abbandonato, genitori affidatari lasciano la Sicilia BlogSicilia.it

Neonato abbandonato dovrà tornare a madre naturale. Petizione ... Adnkronos

Ucraina-Italia in campo neutro alla BayArena di Leverkusen per via della guerra

Questa sera, l’Italia affronterà l’Ucraina in una gara decisiva per la qualificazione diretta agli Europei del 2024 in Germania, Curiosamente la sfida si giocherà proprio in terra tedesca, alla BayAre ...

Neonato abbandonato dovrà tornare a madre naturale. Petizione dei genitori affidatari: “Dopo 3 anni un incubo”

(Adnkronos) – Con oltre 35mila firme, raccolte dal 6 novembre scorso, la petizione ‘Lasciate Miele con la sua mamma e il suo papà’ su Change.org sta arrivando al prossimo traguardo delle 50mila. “Siam ...