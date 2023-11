Nel Transgender day of remembrance pensiamo a come combattere violenze e transicidi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) “IlDay of Remebrance, il 20 novembre di ogni anno, è il giorno delle persone trans. È il giorno nostro. Per commemorare le persone che non ci sono più perché persone transfobiche le hanno uccise o perché una società che non le prevede ha tolto loro la vita”, mi dice la mia amica Isabella. “Dovrebbe arrivare il giorno in cui non fosse più necessario commemorare le persone uccise, ma purtroppo ancora non è arrivato. Quando sono stata aggredita sessualmente qualche anno fa è solo stato un caso che non sia stata uccisa. Mi domando sempre: se fosse successo prima del mio intervento di affermazione di genere e l’aggressore sotto la gonna avesse trovato ciò che non si aspettava, sarei ancora qui oggi?”. Il progetto di ricerca Trans Murder Monitoring (Tmm) di Tgeu (Europe) monitora, raccoglie e analizza sistematicamente le segnalazioni ...