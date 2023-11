' Ndrangheta | processo Rinascita | 11 anni all' ex senatore di Forza Italia Pittelli

Leggi su agi

(Di lunedì 20 novembre 2023) AGI - Il Tribunale di Vibo Valentia ha inflitto 11di carcere all'exdied avvocato Giancarlonell'ambito del-Scott" contro i clan del Vibonese, che vede imputate 338 persone. Per l'ex parlamentare la Dda di Catanzaro aveva chiesto la pena di 17è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Assolto dalla stessa accusa l'ex sindaco di Pizzo Calabro, Gianluca Callipo. Solo un anno e 6 mesi di carcere, a fronte di 20richiesti, per l'ex consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino. Assolto anche l'ex consigliere regionale Luigi Incarnato. L'ex consigliere comunale di Vibo Alfredo Lobianco e l'ex assessore comunale di Vibo ...