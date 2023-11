NBA | infinito LeBron James | mai nessuno come lui alla stagione numero 21

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023), nella partita di questa notte contro gli Houston Rockets, ha segnato il suo massimo die nuovo record di punti (battendo proprio il suo di qualche giorno fa) per un giocatore21 nella Lega, trascinandovittoria i Lakers al termine di una partita tirata e concitata decisa dal tiro libero finale messo a segno proprio dal re. 37 punti, 8 assist, 6 rimbalzi, 3 recuperi, 12-17 da due (70.5%), 2-5 da tre (40%), 7-9 ai liberi (78%) in quasi 40 minuti sul parquet. Aggressivo, preciso, canestri a ripetizione in ogni modo e posizione: step back, fade away, dmedia, dal post, battendo gli avversari dal palleggio, canestri clutch uno dietro l’altro e 13 punti con 5-6 dal campo nel solo ultimo quarto. Nella gara ...