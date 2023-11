NBA | Durant intramontabile | altra prestazione sublime contro gli Utah Jazz

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) In una partita durata 58 minuti (due overtime), i Phoenix Suns sono riusciti a prevalere ed avere la meglio suglivincendo 140-137 centrando la terza vittoria consecutiva. Protagonista indiscusso per la franchigia dell’Arizona, ancora una volta, Kevinche ha concluso con: 39 punti, 10 assist, 8 rimbalzi, 2 stoppate, 2 recuperi, 10-18 da due (55%), 4-9 da tre (44%) e 7-7 ai liberi (100%) in 46 minuti. Il 35enne due volte campione NBA, si è reso protagonista, oltreché di unamolto fruttuosa in termini di fatturato, di giocate clutch nel secondo supplementare dove ha registrato 8 punti su 13 totali di squadra, e la stoppata ad altezze proibitive sul tiro da tre di Lauri Markkanen all’ultimo secondo. Il numero 35 dei Suns in questo primo scorcio di stagione regolare, causa assenze per ...