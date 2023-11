Nazionale | Acerbi | “Non andare ad Euro 2024 sarebbe un fallimento”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) Prima dell’inizio del match fra Ucraina ed Italia a Leverkusen, snodo decisivo per la partecipazione della nostraad, sono arrivate le parole di Francescosempre più uomo simbolo del gruppi di Spalletti. Queste le parole dia Sky Sport: “Questa è come se fosse una finale, nonall’peountotale. Affrontiamo una squadra che farà di tutto per giocarsela, ma noi abbiamo le qualità per fargli male. L’atteggiamento e la forza mentale dovranno essere altissimi. Stasera dobbiamo essere tutti uniti. pero, ma sono sicuro, che i ragazzi capiscano l’importanza della partita, è troppo fondamentale. L’atteggiamento deve essere da squadra matura“. SportFace.