Natale | Umana | “Sotto l’albero oltre 1 500 lavori in tutta Italia in logistica gdo moda e turismo”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Si avvicinano il Black Friday e il Cyber Monday e crescono le richieste di personale da parte delle imprese in vista del2023. E' al via proprio in questi giorni la campagna chededica ogni anno – dalla metà di novembre – al recruiting di figure profilate e con competenze aggiornate, le più ricercate in occasione delle festività natalizie e dell’apertura della stagione turistica invernale. Sono1500 le opportunità di lavoro incon, prevalentemente nei settori:, grande distribuzione organizzata (gdo),: è in Lombardia, Veneto e Piemonte che si concentrerà il maggior numero di richieste di lavoratori nella...