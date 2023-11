Nascondere l' accesso a Whatsapp rimanendo invisibili

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 20 novembre 2023) La privacy online è il grande totem di questi ultimi anni, con siti web e applicazioni che difficilmente ci offrono il grado di riservatezza che desideriamo sui nostri dati e sulla nostra attività. Per quanto riguarda, si può notare una certa difficoltà nel nascondersi e risultare offline per un po' di tempo, senza dover per forza di cose spegnere il cellulare. Mentre per altre applicazioni e siti è piuttosto semplice scollegarsi per un po' di tempo e diventaresuquesto non è possibile, a meno che non si interrompa la connessione Internet del telefono oppure se si disinstalli l'applicazione. Indipendentemente dal fatto che siano disattivate le ricevute di lettura con segno di spunta blu o meno, alla fine il mittente potrà comunque essere certi che abbiamo letto i suoi messaggi se sul suo ...