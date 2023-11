Nasce la prima foresta plastic free in Italia su un terreno confiscato alla mafia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 novembre 2023) Bari, 20 novembre 2023 – Gli alberi sono simbolo di vita per eccellenza e l’li celebra, ogni anno, il 21 novembre con la Giornata Nazionale istituita dal Ministero dell’Ambiente. In vista di questo importante appuntamento – momento di riflessione e promozione sulle politiche per il miglioramento della qualità dell’aria, la riduzione delle emissioni e la protezione del suolo – ancheOnlus ha fatto la sua parte piantumando 1.000 alberi insieme a Treedom. Una collaborazione avviata durante l’ultima Giornata Mondiale della Terra, lo scorso 22 aprile, da cui è nata la” d’. È stato scelto unnel Comune di ...