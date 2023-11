Napoli | ag Kvaratskhelia | «A breve aggiustamenti del contratto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le parole dell’agente di Khvichasul rinnovo del suo assistito con il: «De Laurentiis mantiene ciò che promette» L’agente di Khvicha, Mamuka Jugeli, ha parlato del rinnovo didel georgiano con il. Di seguito le sue parole a Sport Imedi. Nel futuro prossimo ci sarannonel suo. De Laurentiis è una bravissima persona, un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette, a noi ha fatto tante cose buone. E’ chiaro che Kvara è un calciatore di altissimo livello e merita di più, ma lo riceverà in un futuro prossimo. La famiglia è soddisfatta e anche Khvicha è soddisfatto. Quest’anno Khvicha è in gran forma, è migliorato molto in quest’anno ale per me quest’anno sta ...