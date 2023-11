Napoli | 81enne ucciso a coltellate in casa | ha aperto la porta al suo assassino

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Halaal suo, che forse conosceva, ed è stato ammazzato tra la saletta d’ingresso e il corridoio dell’appartamento in cui viveva. Mario Palma, pensionato, residente in via Mario Gigante a Fuorigrotta, è stato barbaramentecon numerosi i fendenti.in: halaal suo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.