Napoli | 81enne accoltellato in casa | le indagini

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tragedia nel quartiere Fuorigrotta diquanto unè stato trovato senza vita nella sua abitazione. L’uomo riverso a terra a faccia in giù, si trovava in una pozza di sangue.: leL’si chiamava Mario Palma, viveva da solo in un appartamento in via Mario Gigante e non aveva figli. L’uomo L'articolo proviene da Il Difforme.