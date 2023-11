Musicisti? No | come chiamo io i maranza Giuseppe Cruciani lapidario | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) A Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico e sociale di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, si discute delle pericolose faide tra trapper e delle recenti condanne per Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, detto Baby Gang, rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi per un'aggressione, in cui rimasero ferite due persone, avvenuta a Luglio del 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese. Un parere decisamente stroncante su questo mondo così oscuro lo dà, speaker e conduttore de La Zanzara su Radio 24: “A vedere la prima reazione di uno dei due, adesso non so quale perché per me pari sono, sembra che, credo che sia ai domiciliari, ha fatto il dito medio, ha detto che è stata commessa un'ingiustizia etc. e mi sembra che se ne fotta altamente della condanna al ...