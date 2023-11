Muore un operaio al centro di Roma | schiacciato da un macchinario in un cantiere

(Di lunedì 20 novembre 2023) Aun incidente sul lavoro a causato la morte di un, all'interno deldi un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Il lavoratore è rimastoda un. Sul ...

Roma, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da una trivella

La trivella, portata a terra tramite una gru, avrebbe oscillato per poi schiacciare l'contro una parete dell'edificio. Il cantiere è stato sequestrato dai carabinieri. Nell'area dove è avvenuta la tragedia erano presenti anche altri operai.

È accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato da un macchinario. Sul posto il 118, ma i ...

Tragedia sul lavoro nel centro di Roma. È accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra che l'operaio ...