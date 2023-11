Mr Rain debutta al Forum | ma il tour nei palazzetti non finirà qui

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il live ad Assago per Mr., nome d’arte di Mattia Belardi, è stato il coronamento perfetto del Supereroi, lanée che ha fatto il giro d’Italia con 40 date, prodotta da Colorsound. Lo spettacolo, andato sold out in poche ore, ha visto Mr.esibirsi in una scaletta dei suoi più grandi successi, dagli inizi della sua carriera fino ai brani più recenti come La fine del mondo, Un milione di notti e, ovviamente, Supereroi, canzone con cui sabato sera, ha salutato il suo pubblico in un’esibizione emozionante insieme a ‘Il coro di Industrie Musicali’, lo stesso coro di bambini che lo ha accompagnato sul palco di Sanremo l'anno scorso. Durante la serata non sono di certo mancate innumerevoli sorprese: oltre alla presenza sul palco di alcuni ospiti che hanno duettato con il cantante, come Alfa, Birdy, Clara, ...