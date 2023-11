Mr Rain conquista il Mediolanum Forum con il suo ‘Supereroi Tour’

Leggi su funweek

(Di lunedì 20 novembre 2023) Quella di sabato 18 novembre sarà una serata che Mr.e il suo pubblico ricorderanno a lungo. L’artista multiplatino, che sta vivendo un anno di successi, ha infatti calcato per la prima volta il palco deldi Assago (MI). Qui, ha concluso con uno speciale appuntamento sold out il Supereroi Tour che, da giugno scorso, lha collezionato oltre venti date in tutta Italia. Prodotto da Colorsound, l’evento meneghino è stato il culmine di un 2023 straordinario iniziato con il podio a Sanremo grazie a Supereroi e proseguito con il dominio delle classifiche, collaborazioni di rilievo e numerose certificazioni. Lo spettacolo milanese è stato una vera e propria celebrazione della carriera di Mr., che si è esibito con una scaletta eclettica, spaziando dai successi iniziali della sua carriera ai brani più ...