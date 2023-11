Mps | Mef annuncia avvio raccolta ordini per cessione 20% capitale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze accelera sulla via della dismissione della quota di Banca Mps: da via XX settembre si comunica infatti di aver avviato una procedura accelerata diper ladi 251.937.942 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. corrispondenti a circa il 20% delsociale della Banca, attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities Europe SA, Jefferies GmbH e UBS Europe SE in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, "con l'obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri". Nell'ambito dell'operazione - si legge in una nota - "è previsto che il MEF si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint ...