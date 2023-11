Mps | il governo accelera sulla vendita | via all’operazione per cedere il 20% del capitale

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 novembre 2023) In una nota pubblicata oggi, 20 novembre, dopo la chiusura dei mercati, il ministero dell’Economia ha annunciato di aver avviato una procedurata per la cessione del 20% delsociale del Monte dei Paschi di Siena. L’operazione, corrispondente al numero di 251.937.942 azioni ordinarie della banca, avviene attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities Europe SA, Jefferies GmbH e UBS Europe SE in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il collocamento delle azioni è rivolto sia a «investitori qualificati in Italia» sia a «investitori istituzionali esteri». L’accordo, poi, prevede che non siano vendute ulteriori azioni per 90 giorni «senza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato». I termini conclusivi dell’operazione, ha detto ...