Mps | Casasco Fi | ' bene avvio procedura cessione 20% capitale'

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Esprimo soddisfazione per la nota diffusa poco fa dal Mef nella quale comunica di aver avviato unaaccelerata di raccolta ordini per ladi circa il 20% delsociale di Mps. La scelta del Governo va nella giusta direzione delle privatizzazioni indicata ancor prima dell'estate dal segretario nazionale Antonio Tajani e rafforza l'interesse degli investitori per l'Italia dopo le positive valutazioni di S&P, Fitch e venerdì di Moody's che ha addirittura innalzato l'outlook. La scelta di vendere arriva dopo una fase di forte apprezzamento del titolo Mps. È la vittoria della linea del Governo di Centrodestra che ora può con calma valutare le possibili aggregazioni per consolidare il sistema bancario, ma è soprattutto una svolta nella direzione giusta indicata dall'approccio liberale ...