Motomondiale | GP Valencia 2023 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il momento è decisivo. Questo fine settimana andrà in scena il GP di, ultimo appuntamento deldi MotoGP che decreterà finalmente il vincitore della classifica piloti nella classe Regina. Francesco Bagnaia, dopo la convincente vittoria nella gara lunga del Qatar, potrà contare su un vantaggio di 21 punti rispetto a Jorge Martin, che proprio a Lusail è rimasto tradito dalle gomme piazzandosi al decimo posto dopo la vittoria nella Sprint. Ci sono tanti calcoli e molteplici combinazioni favorevoli a Pecco, il quale però non dovrà lasciarsi trasportare dall’aritmetica. Il trucco sarà correre due gare come tutte le altre, provando a regolare con i fatti il diretto avversario. Solo in questo modo potrà arrivare in tranquillità il secondo successo consecutivo nella rassegna iridata. MotoGP, a Bagnaia potrebbero ...