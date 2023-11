MotoGp | Martin furioso con la Michelin | “Vergona per il Mondiale” Anche Bagnaia si era lamentato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Per Jorge“è una vergogna“. Il pilota spagnolo èdopo il decimo posto nel Gp del Qatar che lo allontana da Francesconella classifica della: Pecco, secondo al traguardo dietro a Di Giannantonio, ha ora 21 punti di vantaggio a un weekend dal termine della stagione. Tutto si deciderà a Valencia, ma secondoper il risultato disastroso di Losail cìè un solo colpevole: la gomma. E il pilota del team Pramac accusa il fornitore francese di aver rovinato la lotta per il titolo: “È un peccato che il campionato si decida così“.ai microfoni Sky ha spiegato: “La gomma non andava. Non potevo fare molto. Sono stato l’unico a derapare in partenza. Ho provato a stare calmo nei primi giri, ma non avevo il ...