MotoGP | Marc Marquez ammette | “Non ho voluto lottare contro Martin | ha bisogno di punti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un’alleanza spagnola? Sembrerebbe di sì.ha parlato chiaro al termine del GP del Qatar, penultimo round del Mondiale 2023 di. Il campione iberico della Honda ha dovuto fare i conti con i problemi della sua moto, concludendo la gara di Lusail in undicesima posizione, immediatamente alle spalle di Jorge. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac, rivale diretto di Francesco Bagnaia nel campionato, è stato affossato da un problema di gomme e ha accusato in maniera molto chiara la Michelin di averlo messo nelle peggiori condizioni di gareggiare. Pecco, giova ricordarlo, ha concluso secondo alle spalle di Fabio Di Giannantonio e ha portato a 21 le lunghezze di margine in classifica generale su, a un GP dalla conclusione. A questo proposito,ha ammesso ...