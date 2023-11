MotoGp | Bagnaia già campione nella Sprint di sabato a Valencia se…

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Manca ormai solo una tappa per decidere a chi sarà assegnato il titolo didella. I due contendenti sono Peccoe Jorge Martin entrambi su Ducati. Asi metterà la parola fine ma grazie al vantaggio di 21 punti di Pecco giàdipotrà confermarsidel mondo. Abasterebbe fare 4 punti in più dello spagnolo per vincere il titolo matematicamente ancor prima di scendere in pista domenica per la gara. Sevince ladie Martin chiude al 3° posto (+26), sechiude 2° e Martin fa 5° (+25) si chiudono i giochi ...