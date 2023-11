Mostro? No | figlio sano della società patriarcale La sorella di Giulia | l' attacco a Turetta e a tutti gli uomini | Video

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sono durissime le parole di Elena Cecchettin, ladiCecchettin trovata morta sabato in un canalone vicino al lago di Barcis. A ucciderla il fidanzato Filippo, arrestato domenica mattina in Germania dopo una fuga di una settimana. Elena è stata intervistata davanti alla loro casa di Vigonovo, in provincia di Venezia, in diretta da una inviata di Dritto e rovescio su Rete 4. "Volevo lanciare un messaggio e spero possa essere d'aiuto a più persone possibili. Filippoè stato descritto dacome un, ma luinon è. Perchéè l'eccezione alla, quello che esce dai canoni normalinostra. Lui invece è un...

Mioè stato descritto come un, non lo è e non lo è mai stato, non può essere...

Due famiglie distrutte dal dolore. La famiglia di Giulia Cecchettin piange una figlia, una sorella, una nipote. I genitori di Filippo Turetta, arrestato in Germania per l'omicidio dell'ex fidanzata, c ...

