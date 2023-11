(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiResterà aperta fino al 30 novembre a, nella Sala dell’Acquedotto della Rocca dei Rettori, e poi sarà allestita dal 4 all’11 dicembre a(Caserta) nella Chiesa dell’Annunziata, “I tre Musici,e Napoli. Storie di arte, musica e inclusione”,su. Con visite, workshop e laboratori sulle opere del maestro. La, promossa dall’Associazione ‘Cosmoart APS’ del presidente Augusto Ozzella, la cui progettazione tecnica è stata curata dalla Projenia SCS a valere dell’avviso pubblico “Piano per la promozione Culturale 2023 – Regione Campania”, si propone, rilevano i promotori, “come un’esplorazione del complesso scenario picassiano con le sue evoluzioni, i suoi diversi ...

Trame di Luce - al via la mostra immersiva multisensoriale di light art

A Palermo "La gravità delle forze nascoste" di Sasha Vinci

... che coinvolgerà gli spettatori in una straordinaria esperienza. Come scrive la ... L'artista afferra la gravità, già presente nel titolo stesso della, come una delle forze ...

Mostra multisensoriale su Pablo Picasso a Benevento, poi a Teano anteprima24.it

Abbattere le barriere museali: inaugurata la mostra multisensoriale ... Cronache del Sannio

Map (Star) the World Cloud di Vincenzo Marsiglia: un dialogo sensoriale tra antico e contemporaneo

Dal 23 al 26 novembre 2023, la Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea “Roma Arte in Nuvola” ospiterà l’installazione di Vincenzo Marsiglia intitolata “Map (Star) the World Cloud”. L’arti ...

Inaugurata presso la Rocca dei Rettori di Benevento la mostra omaggio a Pablo Picasso

Negli spazi suggestivi della Rocca dei Rettori di Benevento è stata inaugurato sabato 18 novembre la mostra multisensoriale dedicata ad uno degli artisti più amati del XX secolo. Stiamo parlando del p ...