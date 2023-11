(Di lunedì 20 novembre 2023) Londra, 20 nov. - (Adnkronos) - E'. L'attore britco, che ha recitato in oltre duecento tra film e telefilm tra cui '2', 'Misfatto bianco' e '',95. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un comunicato alla Bbc. Dopo la morte della moglie, l'attrice Rosemary Kirkcaldy nel 2002, con cui era stato sposato 51e da cui ha avuto sette figli,si era ritirato a vivere in un villaggio del Devon. "Con la sua voce inconfondibile e la sua presenza imponente,ha portato un'intensità e una gravitas uniche nel suo ruolo - hanno scritto i figli dell'attore che ...

Morto Joss Ackland, star di Arma letale 2 e Caccia a Ottobre Rosso: aveva 95 anni

L'attore britannico ha recitato in oltre duecento tra film e telefilm E'Ackland. L'attore britannico, che ha recitato in oltre duecento tra film e telefilm tra cui 'Arma letale 2', 'Misfatto bianco' e 'Caccia a ottobre rosso', aveva 95 anni. L'annuncio della ...

Morto a 95 anni Joss Ackland, star di Arma letale 2 e Caccia a Ottobre Rosso Adnkronos

I Whitaker, amici-nemici dei Florio: cosa resta in Sicilia della ... Balarm.it

Joss Ackland, morto l'attore di “Arma letale 2” e “Caccia a ottobre rosso”: aveva 95 anni

Addio a Joss Ackland: l'attore britannico ha recitato in oltre duecento tra film e telefilm ed noto soprattutto per aver interpretato pellicole come «Arma letale ...

Addio a Joss Ackland, star di Arma Letale e Misfatto bianco

Il veterano attore britannico Joss Ackland, noto per aver recitato in Misfatto bianco e Arma Letale (con annesso sequel), è morto a 95 anni.