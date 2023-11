Morta una OpenAI se ne fa un’altra | Sam Altman passa a Microsoft

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sono ore tribolate per la struttura societaria di, l’azienda che cura e sviluppa il progetto ChatGPT. Prima l’annuncio del licenziamento di Samdal ruolo di CEO della società, poi gli addii di altri personaggi di spicco (tra cui il Presidente e co-fondatore Greg Brockman. Dopodiché quello che sembrava essere un ripensamento da parte del consiglio di amministrazione, fino all’arrivo alla pietra tombale: il saluto definitivo (più o meno) all’amministratore delegato e l’annuncio dell’ingaggio da parte di, nel ruolo di guida del team dei progetti sull’intelligenza artificiale. LEGGI ANCHE > Sospesi gli abbonamenti a ChatGPT plus, reale esigenza o mossa di marketing? Un caso? Non proprio. Partiamo dall’inizio:ha investito una valanga di dollari nel progetto di. ...