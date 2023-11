E' morta Rosalynn Carter - ex First Lady degli Stati Uniti

Morta Rosalynn Carter : dopo di lei la First Lady non fu più nell’ombra del presidente

È morta all'età di 96 anni Rosalynn Carter, first lady tra il 1977 e il 1981 quando alla guida degli USA c'era il marito Jimmy: ha rivoluzionato il ruolo della moglie del presidente.

Rosalynn Carter, morta l'ex first lady americana: la chiamavano la «co-presidente». Da tempo era malata

