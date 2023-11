Mo | Haaretz | Hamas disponibile a rilasciare un maggior numero ostaggi

(Di lunedì 20 novembre 2023) Una fonte impegnata nei negoziati conha detto adche il gruppo islamista ha espresso la volontà di aumentare ildiche è disposta a. Secondo il quotidiano israeliano, ile l'identità degliche verranno rilasciati non sono ancora stati concordati e le trattative continuano. 'I contatti indiretti tra Israele esono già ...

Guerra Israele-Hamas - ultime notizie. Usa si oppongono a rioccupazione Gaza da parte di Israele. Haaretz - caccia israeliani in volo su Beirut

Haaretz : “Hamas scoprì per caso il festival a Reim”. Le indagini rivelate dal quotidiano israeliano

Israele:"Soldatessa uccisa ad Al - Shifa"

... tra le persone rapite il 7 ottobre da, è stata uccisa "dentro l'ospedale Al - Shifa di Gaza City". Foto dalle videocamere interne, diffuse dall'Idf e riprese dal quotidiano, mostrano ...

L’edificio è stato distrutto. 20 Nov 2023 09:40 Haaretz: “Hamas disponibile a rilasciare un numero più alto di ostaggi” Una fonte impegnata nei negoziati con Hamas ha detto ad Haaretz che il gruppo ...

Prosegue il conflitto in Medio Oriente e mentre la Cina si dice disposta a lavorare "insieme per ripristinare la pace in Medio Oriente il prima ...