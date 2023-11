Mo | colloquio Xi-Macron | ' evitare crisi umanitaria più grave a Gaza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Pechino, 20 nov. (Adnkronos) - Il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo francese Emmanuelhanno discusso al telefono della guerra aal fine di “unapiù”. Lo ha reso noto l'emittente statale cinese Cctv, precisando che “i due capi di Stato si sono scambiati opinioni sul conflitto israelo-palestinese ed entrambi credono che la massima priorità siaun ulteriore deterioramento della situazione tra Palestina e Israele, soprattutto per scongiurare unapiù”. Xi ehanno concordato di mantenere la comunicazione su questioni internazionali e regionali e che una “soluzione a due Stati è la via fondamentale” per risolvere il ...