(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Addio a1959: era ladi, a sua volta vincitrice del concorso nel 1986.è stata la primadella gestione di Enzo Mirigliani, al debutto come patron.a Napoli all’età di 85 anni e quando ne aveva 76 rimase vittima di un grave incidente stradale: fu investita da uno scooter all’uscita di un mercatino nel quartiere napoletano del Vomero. “Ciao”, ha scritto, oggi presentatrice televisiva, in un post su Instagram: nel post un cuoricino e la foto di sorridente, elegante e bella di. Tanti i messaggi di ...

Miss Italia, morta Marisa Jossa: mamma di Roberta Capua

Addio a Marisa Jossa,1959: era la mamma di Roberta Capua, a sua volta vincitrice del concorso nel 1986. Jossa è stata la primadella gestione di Enzo Mirigliani, al debutto come patron. Marisa Jossa è ...

Ucraina-Italia in campo neutro alla BayArena di Leverkusen per via della guerra

Questa sera, l’Italia affronterà l’Ucraina in una gara decisiva per la qualificazione diretta agli Europei del 2024 in Germania, Curiosamente la sfida si giocherà proprio in terra tedesca, alla BayAre ...

Roberta Capua in lutto: morte terribile in famiglia

Il triste annuncio di Roberta Capua che ha annunciato sui social, con poche parole, la scomparsa di sua madre, Marisa Jossa.