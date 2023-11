Mirko e Perla chiariscono | lei lo mette in guardia da Greta | “Non parlo a caso”

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo i confronti notturni ieri al Grande Fratellosi sono appartati in giardino per parlare della fine della loro storia. Il gieffino ha ricordato anche il falò di Temptation Island. “Le mie lacrime quando abbiamo parlato in collegamento racchiudono tante cose. Io stavo male perché non abbiamo reso merito alla nostra bella storia. A me la cosa che mi è dispiaciuto di più e che mi ha fatto stare male è che per come siamo stati dopo anni di convivenza, non abbiamo portato rispetto alla nostra relazione. A quel falò di confronto mancava un pezzo e poi ci siamo solo insultati”.si confrontano: l’opinione della Vatiero. La nuova arrivata ha concordato con il suo ex e gli ha detto di sentirsi diversa rispetto a qualche mese fa: “A me piacevi e mi stimolavi fino all’ultimo, ma avevo qualcosa di ...