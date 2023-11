Milei vince le elezioni in Argentina | il presidente ‘supereroe’ con la motosega

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Laai comizi, le performance canore travestito da supereroe, lo show sul palco come una rockstar dopo la vittoria nelle. Javier, nuovodell’, si presenta con un curriculum ‘speciale’ alla Casa Rosada. Noto come El Peluca (il Parrucca) per la sua folta chioma, ha brandito la sega elettrica ai comizi per far vedere come intende sfoltire il bilancio dello stato. Nato a Buenos Aires da una famiglia modesta discendente da italiani,è stato a lungo un docente universitario di macroeconomia. Nel 2014 ha cominciato ad apparire regolarmente in programmi televisivi e radiofonici. Prima attaccava ilconservatore Mauricio Macrì, poi ha preso di mira il successore peronista Alberto Fernandez. E nel ...