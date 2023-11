Milan Vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 20 novembre 2023) Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Si affrontano due squadre in lotta per il quarto posto e per le quali la vittoria darebbe loro un grande slancio.Vssi giocherà sabato 25 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri stanno attraversando un periodo di crisi, come dimostrano i due punti nelle ultime quattro partite. La squadra di PIoli è scivolata così al terzo posto, a sei lunghezze dal secondo e a otto dal primo. Sarà necessario ritornare a vincere per non staccarsi ancora di più dalla vetta e rimanere nei primi 4 posti. Grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno casalingo contro il Bologna, i viola hanno interrotto una striscia negativa che durava da tre giornate ...