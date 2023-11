Milan | Maldini “indesiderato” a Milano | lo scrivono in Francia

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il rapporto tra ile Paoloè finito male e bruscamente, questo lo sapevamo. Ma addirittura, secondo un portale francese, l’ex difensore rossonero sarebbe “” in quel dio. Almeno secondo la stampa transalpina, la situazione meneghina non avrebbe scalfito granché, pronto a tuffarsi in una nuova esperienza all’interno della dirigenza di un club. Non uno qualunque: come vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, addirittura il Manchester United starebbe sondando il nome dell’ex numero 3. I Red Devils vogliono risorgere, ed intendono scegliere con grande cura gli uomini del proprio board. L’edizione francese di Football365 ha proprio parlato diin pole per trasferirsi a Manchester, in una rosa di candidati che comprende anche i nomi Dougie ...