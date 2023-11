Milan | Leao | «Ecco come mio padre e Ibra mi hanno aiutato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023), Rafaelsi racconta nel podcast 19F: «Quando giocavo bene, Zlatan non mi diceva niente. Solo quando giocavo male» Rafaelera ospite al Podcast 19F insieme a Moise Kean, Capo Plaza e la showgirl Shaila. Di seguito le parole della stella del. RAPPORTO COL– «Mio papà mi ha sempre dato consigli: mai arrendersi, stare vicino alla famiglia, credere sempre in me stesso. Lui è sempre stato vicino a me, ha lasciato il suo lavoro per cominciare a vedere le mie partite: lui lavorava in Angola per portare soldi alla mia famiglia, io ero allo Sporting e il direttore sportivo mi ha chiamato e mi ha detto che mi sarei dovuto cercare un altro club. Ho chiamato subito mio papà e gli ho detto che lo Sporting non mi voleva più e che dovevo andare via. Lui è tornato subito, senza ...