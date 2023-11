Milan | Leao di nuovo a Milanello | “Ci stiamo arrivando” | FOTO

Milan, nodo attacco: come giocherà senza Giroud e Leao. Camarda invece...

Sabato alle 20.45 ritorna in campo il, che ospiterà la Fiorentina a San Siro. Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Giroud e del'infortunato. Ecco come potrebbero essere gestite le forze in attacco in vista dei ...

Milan, nodo attacco: come giocherà senza Giroud e Leao. Camarda invece... La Gazzetta dello Sport

Milan, lanciata la provocazione: dubbio amletico su Pioli e Leao Spazio Milan

Riecco Leao: l’indizio social del portoghese (FOTO)

L'asso portoghese del Milan, ai box da oltre una settimana, lavora in vista di un recupero che sia il più veloce possibile ...

Djokovic incontra i calciatori del Milan ma i tifosi notano qualcosa di strano: “Povero Bennacer”

Dopo la finale vinta con Sinner alle ATP Finals, Novak Djokovic, che è un noto tifoso del Milan, ha salutato con affetto Rafael Leao ...