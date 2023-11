Milan femminile | esonerato Maurizio Ganz | squadra affidata a Davide Corti

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo il pareggio con la Sampdoria in campionato, ilha deciso di separarsi dal tecnico. Al suo posto, che ha lasciato il ruolo di allenatore della Primavera.ripartirà dal sesto posto in classifica con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. SportFace.

Si tratta di Davide Corti, tecnico della Primavera: 'ACcomunica di aver esonerato dall'incarico di allenatore della Prima SquadraMaurizio Ganz. A Maurizio vanno i più ...

Si chiude l'esperienza di Ganz come Mister della squadra femminile del Milan, a pochi giorni dal derby sul campo dell'Inter che attualmente è quarta in classifica, con quattro punti in più rispetto al ...

Maurizio Ganz non è più il tecnico del Milan Femminile: al suo posto è stato scelto Corti, che già guidava la Primavera rossonera.