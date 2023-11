(Di lunedì 20 novembre 2023) Ribaltone sulla panchina rossonera: l'ex centravanti, che era in carica dal 2019, sollevato dall'incarico all'indomani del pareggio contro la Sampdoria. Al suo posto promosso dalla Primavera Davide Corti

Milan femminile, esonerato Maurizio Ganz

Cambio della guardia sulla panchina del. All'indomani del pareggio contro la Sampdoria la società rossonera ha infatti comunicato l'esonero di Maurizio Ganz . L'ex centravanti dello stesso, oltre che, tra le altre, di ...

Milan Femminile, l’ex nerazzurro Ganz non è più l’allenatore

“A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale”. L’ex attaccante dell’ ...

Milan Femminile, Ganz esonerato: scelto il sostituto

Milan Femminile, Maurizio Ganz e' stato sollevato dall'incarico di allenatore. La società rossonera ha scelto il successore.