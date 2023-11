(Di lunedì 20 novembre 2023) Al, gli spazi abitativi per idetenuti. Intorno anche: un edificio a cerchi concentrici, composto di moduli attrezzati per ospitare centinaia di persone. Ai lati, invece, le strutture...

Accordo Italia-Albania - Meloni attacca : “Critiche a Rama? Trattato come un paria - evidentemente non è più di sinistra aiutare i migranti”

Migranti - in Albania centro anti-rivolta. Stanze blindate - struttura circolare e agenti divisi

Meloni, sui migranti quello con l'Albania è un accordo intelligente AGI - Agenzia Italia

L’Albania che vuole prendere i migranti “in subappalto” la Repubblica

Migranti, Tajani: "Passi avanti in Ue, anche a Berlino"

Il vicepremier parla dell'accordo con l'Albania e delle relazioni tra Roma e Tunisi in un'intervista al tedesco Die Welt, a pochi giorni dal vertice tra Italia e Germania ...

Italia-Albania, gruppi opposizione al lavoro per risoluzione unitaria

Roma, 20 nov. (askanews) - Contatti in corso a Montecitorio fra i gruppi parlamentari in vista del voto in aula di domani sulle risoluzioni ...