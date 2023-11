Mia | chi è la figlia di Massimiliano Varrese e Valentina Melis

Chiamiamole per nome : le donne vittime di femminicidio in Italia

Filippo accusato di sequestro e omicidio aggravato

Dove trovo la forza per parlare Stamattina mi sono immaginatasorella che mi diceva 'forza, ... Ringrazio a nome di tutta la famigliasi è prodigato attivamente nella ricerca di Giulia eci ...

La poesia virale dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin e chi è l'autrice Cristina Torres Cáceres Vanity Fair Italia

Omicidio Giulia, Elena Cecchettin in lacrime: "Uomini, fate mea culpa. Anche chi non ha mai fatto niente" La7

Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuole abbandonare la casa: «Essere tradita da chi mi fidavo mi ha destabilizzato»

Momento no per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L'ex di Vivere si sente tradita da tutti e si sfoga con Massimiliano Varrese: «Giuseppe va in giro a dire che manipolo Vittorio come ...

Grande Fratello, entrano due nuovi vip: ecco chi sono (una è una collega di Beatrice Luzzi): le indiscrezioni

Grande Fratello, c'è aria di cambiamenti. Secondo Davide Maggio infatti stanno per entrare due nuovi concorrenti. Dopo l'addio di Giampiero Mughini e il possibile abbandono di ...