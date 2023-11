'Mi serve l'acido': stalker arrestato, l'incubo della sua ex tra raid in casa e minacce

La donna è stata costretta a ritornare a Roma a casa dei suoi per sfuggire a una spirale di paura e ...

Perseguita la ex e cerca di comprare dell'acido a Milano, commercialista arrestato per stalking

Un 33enne è finito in carcere a Milano, su ordine del gip Livio Cristofano, con le accuse di atti persecutori e altri reati nei confronti dell'ex fidanzata. Con decine di… Leggi ...

Una ex costretta a non uscire più di casa, a non presentarsi più al lavoro. Ad aver paura di dormire da sola. A non vivere più per - sottolinea ancora il Gip - "il morboso rancore e il senso di ...