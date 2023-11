Metropolitana di Roma | dopo la gaffe si cercano traduttori professionali | ‘Insieme possiamo fare una figura migliore’

Leggi su funweek

(Di lunedì 20 novembre 2023) E’ di pochi giorni fa la notizia riguardante ladie lasulla pseudo traduzione delle fermate per gli stranieri che, invece, di aiutare e supportare i turisti, li ha messi in difficoltà. Bisogna, quindi, stare attenti al lavoro da portare avanti ed è per tale motivo che i piani alti richiedono il lavoro di esperti che sappiano soddisle esigenze dei fruitori.didella pseudo traduzione dei nomi delle fermate Nessuno sembra essersi lamentato sul fatto di non avere una traduzione in inglese o in francese delle fermate della metro nella Capitale. La lamentela, però, è arrivata dal momento che per tentare di dare un servizio migliore si è fatto peggio. Infatti, negli ultimi tempi le fermate della linea A e B ...