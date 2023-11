Meteo | arriva il ciclone invernale | previste piogge abbondanti | venti forti e neve

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 novembre 2023) Torna il maltempo su molte regioni d’Italia. A riportarlo sarà un vortice ciclonico proveniente dalla Scozia, che nei prossimi giorni raggiungerà le regioni centrali dell’Italia. Secondo il sito il.it, il tempo inizierà a peggiorare soprattutto nelle Marche, in Umbria, negli Appennini e poi in Abruzzo, in Campania e nelle zone interne di Toscana e Lazio con il coinvolgimento, inizialmente anche dell’Emilia Romagna. Mercoledì, con lo spostamento delverso il basso Tirreno, è previsto un ulteriore calo delle temperature, con la caduta dellasugli Appennini centrali anche sotto i 1200 metri e sotto forma di temporale, eda nordest.precipitazioni anche al Sud, in Campania, Sicilia e Calabria e localmente in Puglia. Giovedì 23 novembre il ...