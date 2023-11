Messico-Honduras mercoledì 22 novembre 2023 ore 03 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 20 novembre 2023)si è imposto 2-0 sulnel match di andata giocato a Tegucigalpa, prima tappa dei quarti di finale della CONCACAF Nations League-24. La serata è iniziata male per el Tricolor, con l’infortunio del portiere della Salernitana Ochoa dopo una ventina di minuti sostituito da Malagón che poco dopo ha preso il gol InfoBetting: Scommesse Sportive e

Messico vs Honduras – probabili formazioni

Reazioni alla vittoria del fanatico ultraliberista Milei alle elezioni presidenziali argentine

In, la presidente del Paese, Xiomara Castro, si è congratulata con Milei "per il suo ... Da parte sua, Alicia Bárcena, Segretario agli Affari Esteri del, si è congratulata con l'...

Salernitana, problemi per Ochoa: c'è l'esito degli esami! FantaMaster

Paura per Ochoa, il portiere si è infortunato in Honduras-Messico la Città di Salerno

Salernitana - Lazio, l'esito degli esami di Ochoa: comunicato del Messico

La sosta per le nazionali è ancora in corso, ma i club hanno già ricominciato a preparare gli impegni di campionato del prossimo fine settimana. La Lazio sarà di ...

Ochoa, infortunio col Messico e guaio per la Salernitana. Il comunicato

Dal Messico sono arrivate brutte notizie per Inzaghi e la Salernitana. Nel match contro l' Honduras , perso dai messicani per 2 a 0 nella gara valida per la Concacaf Nations League, si è infortunato G ...