(Di lunedì 20 novembre 2023) Undici mesi dopo il trionfo iridato dell'Argentina la popolare casa d'asta punta a realizzare la vendita più preziosa di sempre in ambito sportivo: obiettivo 10 milioni di dollari

Messi 'da collezione': Sotheby's mette all'asta le sue maglie a Qatar 2022

Un anno fa prendeva il via il Mondiale 2022 in Qatar. La prima edizione autunno - invernale, per l'emisfero boreale, del torneo iridato fu inaugurata dalla sfida del 20 novembre tra i padroni di casa ...

Messi “da collezione”: Sotheby’s mette all’asta le sue maglie a Qatar 2022 ItaSportPress

Calcio: all'asta le maglie della cavalcata di Messi ai Mondiali 2022 ... Borsa Italiana

Sotheby’s mette all’asta per 10 milioni le divise di Lionel Messi del Mondiale 2022

Il lotto è composto da sei kit, utilizzati dal calciatore durante il torneo vinto con l’Argentina, il cui valore stimato potrebbe rendere le divise sportive le più preziose di sempre. Il record attual ...

Sotheby’s. All’asta sei maglie dell’Argentina indossate da Lionel Messi durante i Mondiali in Qatar

Un pezzo della cavalcata mondiale dell'Argentina a Qatar 2022 è in asta da Sotheby's grazie a un set di sei maglie indossate da Messi.